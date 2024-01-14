Рейтинг самых дешевых седанов в России на начало 2024 года составили «Автоновости дня»

Седаны, наряду с кроссоверами, остаются одними из самых популярных автомобилей в России. «Автоновости дня» провели анализ актуальных прайс-листов производителей и составили список пяти самых дешевых седанов в России на январь 2024 года.
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