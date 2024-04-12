Франция делает жесткие заявления в защиту Украины и в то же время жадно скупает российский газ

Politico: Франция вышла на первое место в ЕС по закупкам СПГ у России © РИА Новости Павел Львов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Макрон в своей политике руководствуется очевидно двойными стандартами, пишет Politico.
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