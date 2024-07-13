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Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании: Момент выстрела попал на видео

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании: Момент выстрела попал на видео

Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании.Звуки стрельбы раздались во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед жителями Пенсильвании.

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