McDonald's подает заявку на возвращение товарного знака в Россию

Компания McDonalds подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» в России, планируя возобновление производства и продажи продукции фастфуда, а также предоставление ресторанных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии