Последний роман Маркеса выйдет в России в марте

Книга "Увидимся в августе" появится на полках магазинов в день рождения писателя Последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" выйдет в России 6 марта одновременно со всем миром, пишет РБК со ссылкой на издательство АСТ.
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