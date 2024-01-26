Последний роман Маркеса выйдет в России в марте

Книга "Увидимся в августе" появится на полках магазинов в день рождения писателя Последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" выйдет в России 6 марта одновременно со всем миром, пишет РБК со ссылкой на издательство АСТ.