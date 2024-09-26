Иностранные наемники ВСУ расстреляли в Курской области 23-летнюю девушку

ЮК

Юрий Кондрацкий

Государству надо быть последовательным и жёстким по отношению к другим странам и беречь своих граждан. Каждое европейское, включая грузинское чмо и ердогана, которое засобирается в Россию на переговоры должны привезти с собой в наручниках с десяток мразей, воевавших раньше против РФ. А тут уж наши органы сами определяться по 10 лет давать, или пожизненно.