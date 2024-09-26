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Царьград

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Иностранные наемники ВСУ расстреляли в Курской области 23-летнюю девушку

Иностранные наемники ВСУ расстреляли в Курской области 23-летнюю девушку

Вторгшиеся в составе ВСУ на территорию Курской области наемники расстреляли 23-летнюю жительницу приграничного региона, сообщает издание NEWS.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кондрацкий
Государству надо быть последовательным и жёстким по отношению к другим странам и беречь своих граждан. Каждое европейское, включая грузинское чмо и ердогана, которое засобирается в Россию на переговоры должны привезти с собой в наручниках с десяток мразей, воевавших раньше против РФ. А тут уж наши органы сами определяться по 10 лет давать, или пожизненно.
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