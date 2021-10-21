Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 23 октября Гороскоп на 23 октября 2021 Овен Не смотря на то, что день по календарю выходной, Овну предстоит работать и работать.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1962 г. 411. (Сент. 6). Пробуждение клеток тела делает его сияющим, светящимся и летающим. Решение проблемы старости имеет к этому прямое отношение. Вызываются этим путем к проявлению огненные резервы энергии, заключенные в каждой клетке. Поддержание здоровья и физического равновесия тела утверждается этим путем. Сознание разлито повсюду, не личное это сознание, но пространственно-космическое. Даже далеких планет можно мыслью коснуться, войдя в соприкосновение с ними через это Космическое Сознание. Когда Космическое Сознание становится достижением человека, открывается ему доступ туда, куда устремлена его мысль. Не может проснуться это сознание, пока господствует в нем личность и самость, то есть пока личное сознание занимает весь горизонт его мысли. Отрешение от себя, от своей личности малой, ее ощущений и интересов полагается в основание уявления Космического Сознания. Формула «Отвергнись от себя и следуй за Мною» сохраняет жизненность и силу свою и поныне, и, быть может, нужнее она именно теперь, чем когда бы то ни было раньше, ибо Космос открыт человеку, чтобы мог он проникнуть в него.Юрий Ильинов💕Расклад "Привлечение мужчины"💕 Автор- Светлана Исаева (Fatimah) ✍️Этот расклад покажет причину почему вы не можете привлечь в свою жизнь достойного мужчину.И что вам нужно предпринять для того что бы встретить его. 1. Каких мужчин я привлекаю в свою жизнь? 2. Какое первое впечатление произвожу на мужчин? 3. Какими оказываются последующие впечатления? 4.Какой мужчина мне подходит? 5. Что мужчины больше всего нравится во мне? 6. Что их пугает или отталкивает? 7. Моя сексуальность( как они меня видят) 8. Что необходимо развивать в себе, чтобы покорить сердце мужчины? 9. Что мешает строить гармоничные отношения? (от этого лучше избавиться) 10.Если негативное (магическое ) влияние на мне, которое может мешать отношениям.Комментировать
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