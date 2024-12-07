Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал к ограничению экспорта в Грузию на уровне ЕС

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал к ограничению экспорта в Грузию на уровне ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюзу необходимо отреагировать на «подавление» протестов в Грузии, как это произошло с ситуацией в Белоруссии в 2010 году, и ограничить экспорт некоторого оборудования в республику.

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