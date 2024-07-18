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Фон дер Ляйен пообещала продолжать помощь Украине «так долго, как потребуется»

Фон дер Ляйен пообещала продолжать помощь Украине «так долго, как потребуется»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на второй срок, в своей предвыборной программе до 2029 года пообещала продолжать военную помощь Украине «так долго, как потребуется».

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