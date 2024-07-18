Фон дер Ляйен пообещала продолжать помощь Украине «так долго, как потребуется»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на второй срок, в своей предвыборной программе до 2029 года пообещала продолжать военную помощь Украине «так долго, как потребуется».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии