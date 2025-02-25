Петербургский суды приостановили 287 дел из-за заключения контрактов с Минобороны

Это статистика за 2024 год За минувший год в Петербурге приостановили 287 уголовных дел в связи с заключением подсудимыми контрактов с Минобороны во время следствия, сообщила в телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
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