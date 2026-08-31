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Нарушения при перевозке пассажиров и машин нашли на Телецком озере

Нарушения при перевозке пассажиров и машин нашли на Телецком озере

В Республике Алтай пресекли нарушения при перевозке пассажиров и автомобилей на самоходном пароме в акватории Телецкого озера.

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