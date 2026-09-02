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Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында ике Татарстан көрәшчесе алтын медаль яулады

Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында ике Татарстан көрәшчесе алтын медаль яулады

Әлеге көннәрдә Кыргызстанда VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары уза. 1-5 сентябрьдә катнашучылар традицион һәм милли спорт төрләрендә ярыша.

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