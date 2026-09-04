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Великолепный век Серия 86. Шепот воды

Великолепный век Серия 86. Шепот воды

Проходит два месяца после рождения Роксоланы. В Топкапы прибывает посол из Египта с тайным предложением от мамлюков: они хотят отделиться от Османской империи, но предлагают Хюррем щедрое вознаграждение, если она не станет препятствовать.

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