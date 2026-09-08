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Иоланда Чен: «Я бы Олимпийские игры во всех видах фигурного катания назвала чемпионатом России с участием спорстменов из Азии. Какая деградация? За эти 4 года мы только приобрели»

Комментатор и бывшая легкоатлетка Иоланда Чен  сравнила уровень чемпионата России по фигурному катанию с международными соревнованиями.

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