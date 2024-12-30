Крылатая ракета RCM² от компании MBDA: на земле, на воде и в воздухе

Высокоточное превосходство Проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине наглядно показало важность и эффективность высокоточного оружия, в том числе и высокоточного оружия большой дальности.
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