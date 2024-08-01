Ким Дотком: война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для США

Политика как она есть

Война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для «американской империи». Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.