Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизор, бинокли, генератор, плащ-палатки, топоры, масксети и дизельный отопитель, за гайковерт — компанию «Ротор-М», за инструменты и газовые плиты Незримого спутника, за болгарку Владимира из Москвы, за заряжайкиТехнофронт «Русской весны» , за паяльные станции и инструменты для ремонта и сборки дронов Александра и Евгения из Белоусова.