Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту

Модернизация общественного транспорта набрала высокие темпы в регионе по всем направлениям.О планах по созданию новых маршрутов и о достижениях транспортной отрасли Новосибирской области в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.