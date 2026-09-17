Районный будни
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Районный будни

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На Привольной стало безопаснее благодаря новым «лежачим полицейским»

Безопасность подходов к учебным корпусам и детским садам стала ключевой темой встречи с жителями, прошедшей возле дома 41 на улице Привольной.

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