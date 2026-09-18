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Царьград

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Евгений Броневицкий скончался в возрасте 81 года

Евгений Броневицкий скончался в возрасте 81 года

В Санкт-Петербурге простились с Евгением Броневицким, одним из основателей ВИА "Поющие гитары". На прощание пришли около 50 человек, включая Илоны Броневицкую и Стаса Пьеху.

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