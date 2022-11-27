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Джейсон Тейтум не сыграет против «Вашингтона» из-за растяжения связок

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит воскресный матч против «Вашингтона» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

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