«Операция быстро не завершится, нужно много работать». Российские войска уничтожают украинских захватчиков

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего попытку дестабилизировать обстановку в регионах РФ.