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Еврейское лобби в растерянности: Израиль "сливают"

Еврейское лобби в растерянности: Израиль "сливают"

Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress Евреи – арабы: в чью пользу победа? Такой вопрос друг другу задавали разные люди по итогам очередного военного столкновения между Государством Израиль и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа.

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