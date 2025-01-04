Германия и Япония никогда не получат места в СБ ООН "Много предложений по реформе, некоторые из них, включая те, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные.
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Германия и Япония никогда не получат места в СБ ООН "Много предложений по реформе, некоторые из них, включая те, которые исходят от ряда стран-членов, довольно наивные и непрактичные.
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