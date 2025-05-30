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Аргументы и Факты

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В Сети появились кадры допроса задержанных за поджоги молодых людей

В Сети появились кадры допроса задержанных за поджоги молодых людей

Появились кадры допроса молодых людей, задержанных за поджоги по заданию украинских спецслужб.На видео, обнародованном ФСБ РФ, молодой человек рассказывает, как с ним через мессенджер Telegram связались якобы сотрудники МВД и ФСБ, которые обманом заставили выполнить их задания.

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