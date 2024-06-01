Липецкие спасатели подняли со дна реки тело пропавшей женщины

ГУ МЧС по Липецкой области сообщает о происшествии на воде – в городе Данков из реки Дон достали тело утопленницыГУ МЧС по Липецкой области сообщает о происшествии на воде - в городе Данков из реки Дон достали тело утопленницы.
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