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Новости Липецка

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Липецкие спасатели подняли со дна реки тело пропавшей женщины

Липецкие спасатели подняли со дна реки тело пропавшей женщины

ГУ МЧС по Липецкой области сообщает о происшествии на воде – в городе Данков из реки Дон достали тело утопленницыГУ МЧС по Липецкой области сообщает о происшествии на воде - в городе Данков из реки Дон достали тело утопленницы.

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