Собянин: Форум «Облачные города» примет участников более чем из 35 стран

Темой форума станут роботизированные технологии и искусственный интеллект 17—18 сентября текущего года на площадке «Зарядье» в Москве состоится форум «Облачные города», которые будет посвящён роботизированным технологиям и искусственному интеллекту.
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