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Дом Жанны Бадоевой в Венето: сувениры из поездок вместо показной роскоши

Дом Жанны Бадоевой в Венето: сувениры из поездок вместо показной роскоши

Кожаный диван, камин с нишей для дров, сувениры на полках — по этим деталям дом Жанны Бадоевой в Италии узнается быстрее всего.

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