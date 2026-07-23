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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хьюстон» продлил сотрудничество с Айзейей Кроуфордом

24-летний форвард Айзейя Кроуфорд отыграл 2 сезона в НБА . В прошлом чемпионате он выступал за « Хьюстон » на двустороннем контракте, набирая 2 очка и 1,1 подбора за 6,6 минуты в среднем в 14 матчах.

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