«Хьюстон» продлил сотрудничество с Айзейей Кроуфордом

24-летний форвард Айзейя Кроуфорд отыграл 2 сезона в НБА . В прошлом чемпионате он выступал за « Хьюстон » на двустороннем контракте, набирая 2 очка и 1,1 подбора за 6,6 минуты в среднем в 14 матчах.
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