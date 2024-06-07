Байден попросил у Зеленского прощения за задержки с военной помощью

ВАШИНГТОН, 7 июня, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден извинился перед главарем киевского режима Владимиром Зеленским за промедления в принятии законопроекта о выделении дополнительной военной помощи Украине.
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