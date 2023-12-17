16 декабря у "Грушинского экспресса" появилась новая остановка

Вчера электропоезду была назначена новая остановка. Рассказываем подробнее, какая именно.Начиная с 16 декабря электропоезд 7348/7347 — "Грушинский экспресс" — будет останавливаться на новой остановке, которая называется "Водинская".
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