Корнелиу Попович: «Реформа по оптимизации – крупнейший проект в сфере недвижимости»

Бывший министр образования Корнелиу Попович недавно заявил, что процесс оптимизации образовательных и научно-исследовательских учреждений в Республике Молдова, начавшийся с обещания не затрагивать собственность школ, превратился в замаскированный проект по их захвату, сообщает Noi.
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