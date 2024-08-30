Корнелиу Попович: «Реформа по оптимизации – крупнейший проект в сфере недвижимости»

Бывший министр образования Корнелиу Попович недавно заявил, что процесс оптимизации образовательных и научно-исследовательских учреждений в Республике Молдова, начавшийся с обещания не затрагивать собственность школ, превратился в замаскированный проект по их захвату, сообщает Noi.