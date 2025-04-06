Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в своих соцсетях поздравил форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против "Чикаго Блэкхоукс".