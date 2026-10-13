ВСУ предприняли одну из самых массовых попыток атаковать Москву

Вооруженные силы Украины за сутки с 12 по 13 октября направили 417 БПЛА в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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