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ВСУ предприняли одну из самых массовых попыток атаковать Москву

ВСУ предприняли одну из самых массовых попыток атаковать Москву

Вооруженные силы Украины за сутки с 12 по 13 октября направили 417 БПЛА в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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