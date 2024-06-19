Аналитик назвал позицию Таллина по отправке войск попыткой спровоцировать Москву

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич прокомментировал в беседе с RT заявление эстонского посла в Киеве Аннели Кольк о том, что Эстония готова обсуждать отправку своих военных на Украину.
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