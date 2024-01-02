Ефимов: в «Московской технической школе» обучились 2,1 тысячи инженеров

Проект «Московская техническая школа» запустили 3 года назад для того, чтобы промышленники столицы повышали квалификации в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы и оптимизируют производственные процессы.
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