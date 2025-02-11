Индейские доспехи и знаки отличия

Четыре ацтекских воина из «Кодекса Мендосы» То ли от чрезмерного волнения, то лис отвычки я взял слишком высоко, и наконечник стрелы пронзил самуюверхушку его железного шлема, не причинив испанцу никакого вреда: онтолько покачнулся в седле - и все.