❗️Россия уже принимает меры в ответ на причастность США к ударам по Севастополю Вашингтон должен ощущать предельные риски в этой связи, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
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❗️Россия уже принимает меры в ответ на причастность США к ударам по Севастополю Вашингтон должен ощущать предельные риски в этой связи, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.