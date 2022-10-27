Вечерняя Москва

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Постпред РФ при ООН: США и Украина не дали разъяснений по неисполнению положений КБТО

Постпред РФ при ООН: США и Украина не дали разъяснений по неисполнению положений КБТО

Соединенные Штаты и Украина не предоставили разъяснений относительно неисполнения ими обязательств, предусмотренных Конвенцией о биологическом оружии (КБТО), заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

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