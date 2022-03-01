Жителей Удмуртии предупредили о новой схеме мошенничества

Сотрудники МВД объяснили действия мошенников. Гражданину звонят якобы из банка для того, чтобы сообщить неприятную весть: «Вы, наверное, слышали о том, что Россию отключают от системы SWIFT? Это приведет к тому, что все ваши деньги будут потеряны».