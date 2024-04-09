ЗРК "Тор-М2" сбил на границе Белгородской области украинские беспилотники

Расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии