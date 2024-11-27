Нет дефицита или выбора? Астраханская область занимает неопределенное место по необходимости в рабочих кадрах

Может, поэтому и происходит отток рабочих сил из региона? К концу третьего квартала 2024 года дефицит кадров в России достиг рекордного максимума - количество открытых вакансий относительно числа безработных выросло до соотношения 5 к 1.
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