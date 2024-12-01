Рубль пошел в рост. Курсы доллара и евро на 1 декабря

Российская валюта после продолжительного падения пошла в рост.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 декабря 2024 года, составляет 107,7409 рубля (прежнее значение — 109,5782 рубля), официальный курс евро — 114,3149 рубля (предыдущий показатель — 116,1410 рубля).
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