Новое назначение Сергея Суровикина. Что означает появление "генерала Армагеддона" в Африке?

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Афонин Андрей

Кадры старые. И Сергей Суровикин отнюдь не разведчик - нелегал, чтобы его так скрывать! Не вписался в царскую тусовку, вот и исчез, как и генерал Попов, и многие другие. Авторитет в армии принадлежит только Шойгу, и он никогда не допустит в своих рядах реального конкурента.