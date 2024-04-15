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Новое назначение Сергея Суровикина. Что означает появление "генерала Армагеддона" в Африке?

Новое назначение Сергея Суровикина. Что означает появление "генерала Армагеддона" в Африке?

Генерал Армии Сергей Владимирович Суровикин в составе российской делегации в Северной Африке (Алжир).

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Кадры старые. И Сергей Суровикин отнюдь не разведчик - нелегал, чтобы его так скрывать! Не вписался в царскую тусовку, вот и исчез, как и генерал Попов, и многие другие.  Авторитет в армии принадлежит только Шойгу, и он никогда не допустит в своих рядах реального конкурента.
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12 час.
Надежда Белугина
Странностей в этой области многовато. Ещё Ломоносов говорил о делах России: &quot;Чистый сердцем терпит удары судьбы...&quot; Доверия мало.
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11 час.

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