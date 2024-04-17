Военэксперт Матвийчук: ВСУ будут атаковать Крымский мост мини-подлодками

Военный специалист Анатолий Матвийчук считает, что необходимо серьезно отнестись к украинским мини-подлодкам из-за возможности их использования ВСУ для вмешательства в акваторию Черного моря и нападения на Крымский мост.
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