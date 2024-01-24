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В Крыму вынесли приговор пенсионеру, насиловавшему детей своих знакомых

В Крыму вынесли приговор пенсионеру, насиловавшему детей своих знакомых

В Керчи вынесли приговор пенсионеру, обвиняемому в половых преступлениях против несовершеннолетних. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, мужчина, пользуясь доверием детей, поскольку являлся давним знакомым их родителей, с апреля по май 2023 года приглашал 10, 11 и 12-летних девочек в свою квартиру, где совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера.

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