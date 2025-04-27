Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия по поручению президента Владимира Путина направит в Иран несколько бортов МЧС со спасателями для тушения пожара в морском порту Шахид Раджаи, сообщили 27 апреля в российском посольстве в Тегеране.
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