Си Цзиньпин провел встречу с руководящим составом Всекитайской федерации профсоюзов нового созыва

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин провел встречу с руководящим составом Всекитайской федерации профсоюзов /ВФП/ нового созыва во второй половине дня 23 октября в Чжуннаньхае, и выступил на ней с важной речью.
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