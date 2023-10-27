Си Цзиньпин провел встречу с руководящим составом Всекитайской федерации профсоюзов нового созыва

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин провел встречу с руководящим составом Всекитайской федерации профсоюзов /ВФП/ нового созыва во второй половине дня 23 октября в Чжуннаньхае, и выступил на ней с важной речью.