«Обрушилась крыша, тушили 10 человек». В Приморье горят частные дома

В Приморском крае продолжают массово гореть частные дома. Сотрудники МЧС рассказали об основных причинах страшных пожаров и том, как предоствратить возгорание, избежав плачевных последствий, сообщает PRIMPRESS.
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