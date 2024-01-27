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«Обрушилась крыша, тушили 10 человек». В Приморье горят частные дома

«Обрушилась крыша, тушили 10 человек». В Приморье горят частные дома

В Приморском крае продолжают массово гореть частные дома. Сотрудники МЧС рассказали об основных причинах страшных пожаров и том, как предоствратить возгорание, избежав плачевных последствий, сообщает PRIMPRESS.

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