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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогнозируемый бюджет «Монако» снизился до 6-7 млн евро, клуб утверждает, что разобрался с долгами

« Монако » рассчитывал на примерный бюджет в 12,5 млн на сезон-2026/27. После участия в заседании французского олимпийского и спортивного комитета эта цифра была снижена до 6-7 млн.

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